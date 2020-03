Coronavirus, il Governo verso la sospensione di mutui, tasse e bollette

«La liquidità va garantita — ha detto il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli – e questo lo si fa con la sospensione dei pagamenti, di mutui, bollette, tributi»

Il Coronavirus dilaga e l’Italia intera diventa zona protetta, con tutte le conseguenze del caso. Fra vincoli alla mobilità, sospensione e chiusura di attività commerciali e imprese ferme al palo non è un caso che il Governo italiano stia valutando la sospensione di tributi, mutui e pagamenti fiscali per tutti i cittadini. «La liquidità va garantita — ha detto il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, nel corso della trasmissione Circo Massimo su Radio Capital — e questo lo si fa con la sospensione dei pagamenti, di mutui, bollette, tributi. Dobbiamo ragionare su tutto il territorio nazionale». La sospensione delle tasse potrebbe valere già dalla prossima scadenza fiscale del 16 marzo: «Stiamo lavorando in questa direzione».

Sulla stessa linea Laura Castelli, viceministra all’Economia, a Radio Anch’io: nel decreto in approvazione con l’extrabudget ci sarà «una parte fiscale molto importante di sospensione di pagamenti, pagamento di ritenute, contributi». E alla domanda: «Ma anche i mutui?» Castelli ha risposto: «Mutui, tasse, tutto sospeso per privati e famiglie».

