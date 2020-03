Coronavirus, Governo verso proroga del blocco totale fino al 18 aprile

Come già annunciato, la sospensione delle scuole proseguirà oltre il 3 aprile

Alla luce della consapevolezza che le settimane a venire saranno cruciali per l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia, sembra ormai inevitabile da parte del Governo prorogare la chiusura totale e i divieti di spostamento oltre la data prefissata del 3 aprile. ““Ridurremo le restrizioni fino alla loro completa eliminazione, ma lo faremo gradualmente, per evitare che gli sforzi sin qui compiuti siano vani” ha infatti dichiarato il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Sole 24 ore.

“Al momento è prematuro fare previsioni, ma ci auguriamo di poter tornare quanto prima alla normalità – spiega il premier -. Possiamo già dire che, come già anticipato dal ministro Azzolina, la sospensione delle attività scolastiche proseguirà anche dopo il 3 aprile“.

