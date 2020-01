Coronavirus , gli esperti: esploso per colpa dei serpenti presenti nella dieta cinese

Il Coronavirus sta diventando sempre più preoccupante tanto da portare le autorità locali e internazionali a mettere a punto una strategia per arginarlo. Ora si stanno cercando di ipotizzare le cause della sua esplosione. Secondo un recente studio pubblicato su Journal of Medical Virology un ruolo importante per la sua diffusione sarebbe stato giocato dai serpenti e in particolare dal bungaro e dal cobra cinese. Entrambi i rettili sono presenti nella dieta di moltissimi cinesi. Secondo i media locali, infatti, molti persone pare abbiano mangiato animali selvatici acquistati al mercato di Wuhan, città di 11 milioni di abitanti nell’est della Cina.

