Coronavirus, focolaio a Bocchigliero: 9 contagiati e altri tamponi in attesa

Cresce il numero dei positivi al Covid-19 nella casa anziani “Santa Maria”: sono 4 degenti(di cui uno ricoverato all’Annunziata) e 5 infermieri

Sono numeri che preoccupano e fanno tremare i polsi, quelli che stanno emergendo – ora dopo ora – dai tamponi effettuati a degenti e personale sanitario della casa di riposto “Santa Maria” di Bocchigliero, nella Sila Greca, dopo che venerdì scorso un anziano ultraottantenne (poi risultato positivo al Covid-19) è stato ricoverato all’Annunziata di Cosenza.

Le analisi seguite a cascata dopo la scoperta del paziente 1 ed il sospetto (fondato) di un focolaio che ha spinto la presidente della Regione Jole Santelli a “chiudere” il paese, hanno fatto emergere tutto il carattere emergenziale e quasi tragico della situazione.

Ai tamponi, fino ad ora, sono risultate positive per 9 persone: quattro anziani ospiti della struttura e cinque unità del personale sanitario in forza alla struttura. In queste ore, invece, l’Asp di Cosenza è a lavoro per completare i tamponi sugli altri degenti della residenza “Santa Maria”. La notizia buona, se così si può definire, è che dei nove infetti solo uno ha avuto bisogno di ospedalizzazione. Si tratta del “paziente 1” mentre gli altri tre anziani accusano solo lievi sintomi influenzali e le loro capacità respiratorie sono sufficienti tant’è che al momento rimangono isolati in struttura. Completamente asintomatici, invece, i cinque infermieri. Per i quali, però, è scattato l’isolamento domiciliare obbligatorio ordinato dal sindaco di Bocchiegliero Alfonso Benvenuto che fino a questo momento ha firmato oltre 25 ordinanze di quarantena. E altre ne arriveranno nelle prossime ore.

Insomma, una situazione difficilissima

Commenta

commenti