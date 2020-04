Coronavirus e la beffa del meteo: a Pasqua previsto clima primaverile

Fonte: CORRIERE DELLA CALABRIA

Secondo gli esperti l’alta pressione garantirà tempo stabile e clima decisamente mite dappertutto fino alla domenica di Pasqua con punte fino a 25 gradi

Sarà un weekend di Pasqua di piena primavera, il prossimo, in tutta Italia. Sole e temperature fino a 25 gradi con alta pressione in rinforzo – recita il bollettino dei meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it – sul fine settimana che, purtroppo, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, gli italiani non potranno godersi pienamente. In realtà il giorno più bello delle prossime festività, secondo le previsioni, sarà domenica prossima. Lunedì, infatti, aumenterà la nuvolosità anche se le temperature saranno sempre miti e non dovrebbe piovere.

Il campo di alta pressione che occupa gran parte dell’Europa – spiegano i meteorologi – nei prossimi giorni estenderà i suoi effetti a tutta l’Italia, rafforzandosi. Tra Calabria e Sicilia, nelle prossime ore, ci sarà in particolare una nuvolosità variabile associata nel pomeriggio a qualche breve episodio di instabilità intorno all’Aspromonte e nelle zone montuose della Sicilia.

Si tratta però solo di una breve e poco intensa parentesi di maltempo. Nella seconda parte della settimana – affermano i meteorologi di Meteo Expert – il campo di alta pressione sull’Europa si consoliderà anche sul Meridione, assicurando tempo stabile e clima decisamente mite dappertutto fino alla domenica di Pasqua. Già domani si registreranno punte di 21-23 gradi mentre giovedì si salirà a 23-24, con nubi intorno ai monti in Calabria e nelle Isole maggiori.

Le temperature, già su valori oltre la media stagionale in molte regioni del Centro-Nord, tenderanno a guadagnare – ancora qualche grado – sottolineano gli esperti – proprio in coincidenza del weekend pasquale, con punte fino a 25 gradi. Per i primi giorni della prossima settimana si prospetta un indebolimento dell’anticiclone lungo il suo margine occidentale: già nella giornata di Pasquetta, concludono i meteorologi, sembra probabile un aumento della nuvolosità ma in un contesto di tempo ancora mite e prevalentemente asciutto.

