Coronavirus, oggi due nuovi casi a Corigliano Rossano

237 le persone in regime di quarantena sullo Jonio

L’indesiderato Coronavirus torna a bussare alle porte dei cittadini di Corigliano Rossano “mietendo” due nuovi positivi dopo qualche giorno di quiete apparente. Si tratta di casi circoscritti – come confermatoci dal responsabile del dipartimento di igiene e sanità pubblica per i distretti Jonio Sud e Jonio Nord dell’Asp di Cosenza, Martino Rizzo – appartenenti alla cerchia ristretta dei contagi registrati in città negli scorsi giorni. Sale così a 237 il computo delle persone quarantenate su tutto lo Jonio, di cui 118 nella sola Corigliano Rossano.

Commenta

commenti