Coronavirus, divampa il focolaio a Oriolo: oggi 15 infetti e si attendono nuovi tamponi

Cresce anche il numero dei contagiati a Corigliano-Rossano (29). C’è apprensione, invece, per Bocchigliero

È un bubbone di contagi quello che sta scoppiando in queste ore a Oriolo e che potrebbe toccare il culmine nelle prossime ore. Lo screening annunciato due giorni fa dall’unità operativa di igiene e salute pubblica dell’Asp di Cosenza sta portando i primi risultati che parlano chiaro: tra ieri e oggi nella cittadina dell’alto jonio c’è stato un incremento di ben nove persone positive al Covid19. Si è passati, pertanto, da 6 a 15 persone contagiate. Ed il numero potrebbe essere a rialzo nelle prossime ore. Si attende, infatti, l’esito di nuovi tamponi.

Di questi 15 (tra i quali ricordiamo c’è anche la sindaco Simona Colotta alcuni membri della giunta e del suo staff), tredici persone al momento sono in isolamento domiciliare e due ricoverati all’Annunziata di Cosenza nel reparto di malattie infettive.

Cresce anche il numero degli infettati a Corigliano-Rossano. Dai 27 registrati ieri, si passa oggi a 29 (escludendo i tre deceduti sono 26 quelli effettivi). In qualunque caso, si tratta di persone già in osservazione ed in isolamento che, dunque, non dovrebbero aver dovuto provocare nuovi contagi. Ma nella megapolis della Sibaritide cresce anche il numero dei morti a causa del Coronavirus che da due oggi passa tre: si tratta di un anziano di 81 anni, spirato nel centro Covid di Rogliano dove era ricoverato. L’uomo viveva ormai da anni nella residenza sanitaria di Bocchigliero, dove settimana scorsa era scoppiato un altro focolaio che i sanitari dell’Asp stanno tenendo sotto controllo.

Infatti, proprio su Bocchigliero (altro comune chiuso per un focolaio attivo) si attende l’esito di nuovi tamponi, anche se il numero dei contagiati rimane identico a quello di ieri (19). Così come rimane stabile il numero dei contagi a Cassano Jonio (2), Scala Coeli (3), Cariati (3) e Francavilla marittima (3).

Tutti i dati riportati fanno riferimento al bollettino odierno aggiornato alle ore 12

mar.lef.

Commenta

commenti