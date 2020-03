Coronavirus, al via la disinfezione a Corigliano Rossano

Da oggi mercoledì 11 a sabato 14 disinfezione su tutto il territorio comunale

Il Comune programma la disinfezione su tutto il territorio comunale per far fronte all’emergenza Coronavirus. Interventi da oggi, mercoledì 11 marzo a sabato 14. È quanto fa sapere il Sindaco Flavio Stasi dal Centro Operativo Comunale della Protezione Civile raccomandando di chiudere le finestre e di non lasciare esposti su balconi e verande panni, alimenti e animali domestici. Oggi, mercoledì 11 marzo, dalle ore 20 alle ore 5 di domani, giovedì 12, saranno interessate dagli interventi di disinfezione le zone Apollinara, S.Nico, Cantinella, Tenimento, Thurio, Ministalla, Foggia, Torricella, Schiavonea, lo scalo di Corigliano e tutte le località limitrofe.

Il secondo intervento programmato per le ore 20 di domani, giovedì 12 fino alle prime ore di venerdì 13 interesserà il centro storico dell’area urbana di Corigliano, Piana Caruso, Piragineti, Petraro, il centro storico e l’area montana dell’area urbana di Rossano, Santa Maria delle Grazie, Crocicchia, Colagnati, Forello. Da Fabrizio piccolo e Fabrizio Grande a contrada Insiti, da Pirro Malena a S.Irene Remondini, da contrada Momena a S.Angelo, dallo scalo di Rossano alle contrade Amica e Lacuna, da Casello Romano a Fermata Toscano, fino alle contrade Zolfara, Fossa e Pantano Martucci.

Sono, queste le zone che saranno interessate dal terzo intervento che avrà inizio alle ore 20 di venerdì 13 fino alle ore 15 del giorno successivo, sabato 14 marzo.

