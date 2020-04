Coronavirus: è stato dimesso il primo paziente di Corigliano-Rossano

Era ricoverato da metà marzo, in condizioni serie, nel reparto Covid19 di Castrovillari.

Era ricoverato da metà marzo, in condizioni serie, nel reparto Covid19 di Castrovillari. Una lunga e difficoltosa degenza sostenuta dalla perizia dei medici e dal personale sanitario dell’ospedale dell’ospedale Ferrari. Oggi, uno dei 10 pazienti infetti da coronavirus di Corigliano-Rossano è ritornato a casa. Per lui hanno dato esito negativo i due tamponi eseguiti, come da protocollo, nell’arco delle 24 ore e questo gli ha consentito di riavere la “libertà”.

Si tratta di un uomo di mezza età che, ricordiamo, aveva contratto il virus dopo essere stato a contatto con altre persone delle cosiddette “zone rosse” della Lombardia. Si tratta della prima – speriamo di una lunga serie – storia a lieto fine sulle coste ioniche della Sibaritide. Una terra che ha già pagato il caro prezzo di tre vittime per coronavirus.

mar.lef.

