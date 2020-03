Coronavirus, prime due denunce in Calabria: non avevano comunicato il rientro dal Nord

Coronavirus, denunciate nonna e nipote. Sono state notate in un ristorante prendere parte a una cena per la Festa dell’8 marzo

Cominciano a registrarsi i primi effetti della stretta di Governo e istituzioni locali sulla devianza dalle indicazioni imposte per contenere i contagi di Coronavirus. Il sindaco di Arena, in provincia di Vibo Valentia, comunica che due concittadine – nonna e nipote – sono state denunciate per non aver comunicato il proprio rientro dalla Lombardia nei giorni scorsi, contravvenendo agli obblighi imposti.

Sono state notate in un ristorante mentre prendevano parte a una celebrazione legata alla Festa della Donna. «Dispiace per quanto successo – ha detto il sindaco Antonino Schinella – ma è intollerabile l’inosservanza delle disposizioni di cui sopra da parte di alcuni cittadini, anche perché domenica mattina, nell’immediatezza dell’emanazione del Decreto presidenziale e dell’ordinanza regionale, avevamo provveduto ad avvisare uno per uno i cittadini interessati dal rispetto delle prescrizioni poste e quindi del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione».

