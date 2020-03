Coronavirus, i dati della protezione civile: 17.660 casi. 250 nuovi decessi

Gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus in Italia

Come ogni giorno dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, la Protezione Civile ha diffuso i dati sui casi di contagio in Italia. A comunicarli Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e responsabile dell’emergenza. Il numero delle nuove vittime è di 250, il totale ha ormai superato il migliaio e sale a 1.266. Il numero di persone attualmente positive arriva a quota 14.955, i casi totali sono 17.660: 2116 nuovi casi. Solo oggi sono guariti 181 pazienti: il totale delle persone guarite arriva così a 1439. 1328 i pazienti in terapia intensiva.

