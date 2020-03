Coronavirus, i dati: 10.149 i soggetti positivi al 10 marzo. 13 casi in Calabria

I dati aggiornati della Protezione civile al 10 marzo

In Italia, dall’insorgere dell’epidemia di Coronavirus, 8514 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 529 contagi in più rispetto a ieri. Questi i numeri dell’ultimo aggiornamento comunicato come di consueto dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli. In 631 sono deceduti (+ 168) e 1004 sono guariti (+280). Attualmente i soggetti positivi sono 10.149 (in questo computo vengono fatti rientrare anche i morti e i guariti).

In Calabria sono 13 i contagiati. Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile, oltre ai due positivi già dimessi nei giorni scorsi, 8 dei 13 contagiati sono ricoverati con sintomi; 2 si trovano in terapia intensiva; uno in quarantena domiciliare.

I DATI PER PROVINCIA



Cosenza 6

Catanzaro 3

Reggio di Calabria 3

Vibo Valentia 1

