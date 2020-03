Coronavirus, i dati: 12.462 i soggetti positivi all’11 marzo

I dati aggiornati della Protezione civile all’11 marzo

In Italia, dall’insorgere dell’epidemia di Coronavirus, 10.590 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 2076 i contagi in più rispetto a ieri. Questi i numeri dell’ultimo aggiornamento comunicato come di consueto dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli. In 827 sono deceduti (+196) e sono guariti 1045 (41+). 1028 sono in terapia intensiva. In totale (comprendendo nel computo decessi e guarigioni, i casi totali salgono a quota 12.462.

