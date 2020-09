AGGIORNAMENTO | Coronavirus, pericolo scongiurato a Crosia. Negativi tutti i tamponi

Dopo giorni d’ansia e giustificati timori, soprattutto per il coinvolgimento di bimbi in tenera età, la cittadinanza può infine gioire per gli attesi risultati

Anche gli ultimi 4 tamponi che mancavano all’appello dei 55 effettuati su bambini e personale di una ludoteca di Crosia sono risultati negativi al Coronavirus, come ci conferma il Responsabile territoriale dell’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asp di Cosenza, il dott. Martino Rizzo. Dopo giorni d’ansia e giustificati timori, soprattutto per il coinvolgimento di bimbi in tenera età, la cittadinanza può infine gioire per gli attesi risultati. Il virus aveva attecchito nella comunità crosiota a causa della positività di una cittadina – contagio ascrivibile a uno dei focolai di Corigliano Rossano -. Anche la figlioletta era risultata in un secondo momento positiva al Covid-19, richiedendo quindi lo svolgimento di ulteriori controlli sul personale e i bambini che negli scorsi giorni avevano frequentato la sua stessa ludoteca. Tutto è bene quel che finisce bene!

