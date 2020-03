Coronavirus, cresce spazio solidarietà. Da lunedì 16 al via al servizio di sportello supporto psicologico

Emergenza Coronavirus, cresce lo Spazio della Solidarietà, da lunedì 16 marzo, grazie alla disponibilità di tanti professionisti sarà attivato anche lo sportello di supporto psicologico.

È quanto fa sapere l’Assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis esprimendo soddisfazione per il circolo virtuoso innescatosi e che vede coinvolto il mondo dell’associazionismo e della Chiesa in una missione importante: quello di dimostrare non solo vicinanza, ma effettiva prossimità a quanti ne hanno bisogno.

Dall’associazione Luca Calabrò, all’Arcidiocesi Rossano-Cariati, dall’Anteas Rossano al Forum Terzo Settore, da Le Matite Colorate all’Osservatorio Permanente, dal Centro di aiuto alla vita al Comitato Un coro di sì di contrada Piragineti, dalla Parrocchia S.Pio X alla Croce Rossa Italiana, dal WWF Corigliano-Rossano a Terra e Popolo, da Schiavonea e S.Angelo Puliti a Imforma, da Federimprese all’Associazione Nazionale Polizia di Stato, dall’associazione Raggio di Sole ai Salesiani, passando per Auser un popolo attivo, dalla Federazione Nazionale Agricoltori a Gocce nel deserto, fino al Movimento per la Vita e la Vincenzino Filippelli. Sono, queste, le realtà che hanno aderito al Tavolo della Solidarietà promosso dall’Amministrazione Comunale e destinato alle persone che per motivi vari non possono spostarsi da casa.

Grazie a questo bellissimo circuito virtuoso lo spazio della solidarietà è in grado di portare beni di prima necessità su tutto il territorio del Comune di Corigliano Rossano e di portare i farmaci alle persone in quarantena o malate o che comunque non possono muoversi da casa grazie alla rete creata con le farmacie del Comune il tutto mettendo in campo i necessari passi per garantire la sicurezza dei volontari e dei cittadini: i volontari sono muniti di dispositivi di protezione individuale e si osservano le norme igieniche dettate dalle istituzioni. Parte del lavoro è espletato in modalità smart working.

I volontari della Croce Rossa si occupano della consegna di beni e farmaci direttamente alle persone; così da garantire maggiori sicurezza e tutela della salute dei cittadini. Un ulteriore nodo virtuoso in questa catena è costituito dal supporto della Caritas diocesana che provvederà a far fronte alle situazioni di estremo bisogno che si dovessero creare.

0983.356482 è il numero da contattare, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 17, per richiedere il servizio. La Croce Rossa effettuerà le consegne anche al sabato.

