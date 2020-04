Coronavirus, all’Ospedale di Cosenza un estubato e tre guariti

Il paziente è stato trattato sia con Tocilizumab sia con Jakavi

Nonostante presentasse un quadro clinico molto importante di comorbidità con altre patologie – diabete, ipotiroidismo, ipertensione e obesità – un altro paziente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Annunziata di Cosenza ha vinto la battaglia più difficile contro il Coronavirus: la sindrome respiratoria grave. La situazione di partenza non faceva presagire niente di buono. E invece contro tutte le aspettative il paziente è stato estubato e le sue condizioni, in osservazione da 48 ore, sono buone. Giunto il 5 aprile in ospedale, sintomatico e Covid positivo, è stato dapprima ricoverato in pneumologia. Il peggioramento progressivo delle sue condizioni hanno, però indotto i sanitari a disporre l’immediato trasferimento in Terapia Intensiva per poter essere sottoposto a trattamento di ventilazione invasiva, tramite intubazione.

“Abbiamo somministrato la terapia – spiega il primario di Terapia Intensiva, il dr Pino Pasqua – il paziente è stato trattato sia con Tocilizumab sia con Jakavi, ma i primi giorni sono stati caratterizzati da una condizione sostanzialmente stazionaria. Poi i primi timidi segnali di risposta: le condizioni andavano lentamente ma progressivamente migliorando, fino al giorno in cui – il 22 – abbiamo deciso di estubarlo e posto in respiro spontaneo con l’ausilio di alti flussi”. Il paziente attualmente in buone condizioni, emodinamicamente stabile, sarà trasferito, nei prossimi giorni ad altro reparto. E nella giornata di oggi sono stati dimessi, dai reparti di Malattie Infettive, Pneumologia e Santa Barbara di Rogliano, tre pazienti guariti dal COVID-19.

