Coronavirus, nuova iniziativa a Corigliano Rossano: non uscite! La spesa ve la facciamo noi

Chiunque avesse necessità di fare la spesa alimentare può contattare un apposito numero telefonico

La vita ai tempi del Coronavirus: nuova campagna solidale di supporto ai cittadini di Corigliano Rossano organizzata dalla Lega cittadina. «Il queste ore difficili per il Paese e anche per il nostro territorio – dice Costantino Baffa, consigliere comunale leghista a Corigliano-Rossano – vogliamo renderci utili, portando nelle case dei nostri concittadini, soprattutto gli anziani e coloro che in questo momento sono più fragile ed in difficoltà, il nostro impegno e la nostra solidarietà.

È così che abbiamo aderito all’iniziativa del Partito che vuole essere vicino alla popolazione, in questo particolare momento, mettendo a disposizione un numero per eventuali bisogni nel ricevere la spesa per l’acquisto degli alimenti essenziali e la consegna al proprio domicilio. È un’iniziativa – spiega Baffa – che ha lo scopo di ridurre al mino la circolazione di persone ed evitare, così, il diffondersi dei contagi». Chiunque avesse necessità di fare la spesa alimentare può contattare il numero di telefono 349.7493109 e verrà messo in contatto con il referente della propria zona che si occuperà, quindi, di fare la spesa.

Commenta

commenti