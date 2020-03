Coronavirus da ridere, a Corigliano Rossano battute e tanta ironia con Caterina Parrilla e Filomena Capalbo

Appuntamento il prossimo 8 marzo con la Festa della Donna, giunta al suo 15esimo anno, tutta all’insegna della risata

Far ridere, soprattutto di questi tempi, è un’impresa da titani. Eppure, quando ci si riesce, i sorrisi strappati sono i più sinceri e schietti. E’ quello che si ripromettono di fare, in occasione delle celebrazioni legate all’8 marzo, Caterina Parrilla e Filomena Capalbo. “I nostri schetch, senza scopo di lucro – ci racconta Caterina, organizzatrice a Corigliano Rossano da 15 anni de La Festa della Donna – sono pensati e messi in scena per il semplice gusto di divertire, che è poi la mia innata passione sin dalla tenera età. Ridere non fa mai male, è anzi un balsamo per lo spirito e il cuore ed è per questo che da tanti anni ho voluto organizzare la Festa della Donna all’insegna della risata più sana.

Quando ho incontrato Filomena è nata la coppia perfetta. Con lei – che è soprattutto una grande amica, che mi ha aiutato a superare il mio devastante lutto e a non perdere la mia passione e il mio impegno per il teatro – cerchiamo di far sorridere pur nella drammaticità delle cose. E non a caso abbiamo previsto degli sketch anche sul Coronavirus, per ridimensionare ansie e timori ad esso legatei con tanta ironia e ilarità”. Appuntamento, quindi, il prossimo 8 marzo al ristorante Voglia per esorcizzare ogni paura, tra battute e buon sarcasmo.

