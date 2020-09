Coronavirus, oggi a Corigliano Rossano un solo nuovo caso

Il nuovo positivo appartiene ad uno dei focolai cittadini noti

Battuta d’arresto nella diffusione del contagio da Coronavirus a Corigliano Rossano, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un solo caso. Si tratta di un positivo già in regime di quarantena domiciliare che fa salire il computo totale dei contagiati in città a 34. Appartiene ad uno dei focolai noti e in quanto tale fortunatamente non va ad alimentare nuove fonti di contagio.

LA SITUAZIONE NELLA SIBARITIDE

Sul territorio della Sibaritide ad oggi si registrano in tutto 50 casi. Questa è la situazione attuale: c’è il focolaio di Cassano Jonio, già circoscritto e isolato, dove sono stati individuati 7 cittadini positivi di cui 1 ricoverato a Cosenza, 2 a Crosia (legati probabilmente ad un focolaio di Corigliano-Rossano), 4 a Mandatoriccio ( di cui 1 ricoverato a Cosenza); 1 a Paludi (legato ad un focolaio di Corigliano-Rossano); 1 a Roseto Capo Spulico (caso di rientro ricoverato a Cosenza); 1 a Trebisacce (caso circoscritto) e 34 a Corigliano-Rossano di cui 4 ricoverati a Cosenza. A questi si aggiunge anche il caso del turista campano in vacanza a Cariati deceduto lo scorso 5 settembre nell’ospedale hub.

