Coronavirus, 2651 nuovi contagi in Italia. Superate le 1000 vittime. 15.113 casi totali

A 20 giorni dal primo caso accertato di Covid-19, in Italia i malati sono diventati 12.839, 2.651 in più di ieri. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha invece raggiunto quota 15.113. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa alla Protezione Civile. Cresce anche il numero delle vittime: 1.016, 188 in più rispetto a ieri. Sale, per fortuna, anche il bilancio dei guariti, che sono diventati 1.258 grazie ai 213 di oggi. 1153 sono i pazienti in terapia intensiva.

