Coronavirus: «I contagi aumentano solo tra chi ha avuto contatti con infetti venuti dal Nord»  

Parla il direttore del dipartimento di igiene e sanità pubblica dell’Asp di Cosenza, Martino Rizzo

«Sembrerebbe che le misure di contenimento stiano funzionando». A confermarlo è il direttore del Dipartimento di prevenzione Igiene e sanità pubblica dell’Asp di Cosenza, Martino Rizzo. Cioè colui che in questi giorni sta monitorando i casi di Covid-19 in ambito provinciale e soprattutto le quarantene e i casi di isolamento domiciliare.

Spiega Rizzo: «Questo ovviamente non significa che non ci saranno più casi ma quasi sicuramente non si verificheranno focolai esterni alla cerchia di chi è stato a stretto contatto con persone venute dalle cosiddette “zone rosse” del Nord».

Insomma, in queste ore la Calabria, ma anche Corigliano-Rossano sta subendo un contagio da esodo: finora limitato e ben arginato.

«I contagi – spiega il direttore Rizzo – che nella maggior parte dei casi si sono sviluppati in persone che hanno avuto contatti diretti o indiretti con aree del nord, stanno aumentando solo nei contatti stretti (che dopo la chiusura sono quelli dell’ambito familiare). Se è vero questo e se riusciremo ad isolare gli altri casi paucisintomatici, ancora presenti, che dopo tempo manifestano sintomi lievi ma persistenti, forse ce la faremo. Ma sicuramente ancora dobbiamo stare a casa».

