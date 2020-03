Il Coronavirus ci sta insegnando ad esplorare nuovi metodi di lavoro

Alcuni call center stanno sperimentando la formula dello smart working: il caso di EmmerreGroup

Anche i call-center sperimentano la formula dello smart working in questo periodo di emergenza. Non tutti lo fanno ma l’azienda EmmerreGroup ha chiuso momentaneamente le sedi calabresi di Rende, Corigliano-Rossano, San Marco Argentano, Paola, Castrovillari per tutelare la salute dei propri dipendenti. I quali, già da qualche giorno, sono stati messi nelle condizioni dal management aziendale di poter operare comodamente da casa loro, senza dover rischiare di essere contagiati.

Ovviamente si tratta di una misura precauzionale e limitata al tempo in cui saranno in vigore i decreti del Governo di chiusura totale delle attività non necessarie.

«Siamo fra i primi call center – si legge in una nota della EmmerreGroup – ad aver scelto di tutelare le persone che ogni giorno lavorano per far crescere l’azienda. Si lavora distanti ma sempre uniti da un unico obiettivo: sconfiggere questo male che ha colpito l’Italia per ritornare più forti di prima. Un piccolo gesto può fare la differenza e noi di EmmerreGroup ci impegneremo al massimo per rispettare le disposizioni dovute dall’emergenza Covid-19».

