Coronavirus, chiusura totale fino al 3 maggio. Stasera l’annuncio di Conte

Il premier parlerà alla nazionale questa sera alle 20.20. Oggi l’incontro con i sindacati: «Poche riaperture mirate»

Dopo Pasqua potrebbe iniziare a muoversi qualcosa sul fronte della ripresa, piccole riaperture, perlopiù di aziende che lavorano nell’indotto della filiera alimentare, ma si potrà iniziare a parlare di ripartenza e quindi di fase 2 solo dal 4 maggio in poi.

Il cosiddetto lockdown o per meglio dirla “chiusura totale”, infatti, proseguirà fino al 3 maggio. I dati che giungono dal bollettino della protezione civile sull’estensione del virus sono incoraggianti ma non al punto tale per decidere di iniziare da subito un’avanzata graduale della ripresa. Insomma, la luce in fondo al tunnel si vede ma l’uscita dal tunnel è ancora lontanissima (almeno di 3 settimane). Inoltre si pensi che l’accavallarsi di appuntamenti come la Pasqua, il ponte del 25 aprile e quello del primo maggio potrebbe creare non pochi problemi alla gestione della mobilità. Troppo alto il rischio contagio. Quindi, onde evitare di sperdere quanto di buono è stato fatto fino ad ora, meglio tenere tutto chiuso.

Questo è quello che dovrebbe annunciare, a meno di improbabili capovolgimenti di fronte, fra pochi minuti il premier Conte in conferenza stampa. Appuntamento alle 20.20.

