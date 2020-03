Coronavirus, si valuta la chiusura dell’aeroporto di Reggio Calabria

Al vaglio la cancellazione anche di altri scali nel piano dell’Enac per far fronte all’emergenza Coronavirus

Ha destato non poche perplessità la valutazione da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli di chiudere alcuni aeroporti, fra cui quello di Reggio Calabria. A muovere la richiesta e avanzare un relativo piano di manovra al Ministro è l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile che proporrebbe “uno scenario aeroportuale minimo”; il tutto per far fronte alla drammatica diminuzione dei passeggeri e del traffico merci a causa dell’emergenza Coronavirus. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà, che paventa “l’isolamento delle città metropolitane di Reggio Calabria e Messina, in un momento straordinariamente emergenziale”.

