Coronavirus, all’ospedale di Catanzaro arriveranno a breve due pazienti dalla Lombardia

Il trasferimento si è reso necessario per alleggerire la situazione degli ospedali lombardi

E’ previsto alle 17 l’atterraggio all’aeroporto di Lamezia Terme dell’aereo militare che trasporta i due pazienti affetti da Covid-19, provenienti dalla Lombardia. «Saranno portati qui da noi – ha spiegato Lucio Cosco, direttore del reparto di Malattie infettive del “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro – e ricoverati nella nostra rianimazione. Qui ci prenderemo cura di loro». Il trasferimento dei pazienti, come aveva preannunciato il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli, nasce dall’esigenza di alleggerire lo stato di sofferenza che in queste ore stanno vivendo gli ospedali delle città del lombarde.

Commenta

commenti