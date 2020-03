Coronavirus, Castrovillari scelta come sede per la gestione dell’emergenza. “Ma è senza personale e dotazioni”

“Afflusso immediato e assai consistente di pazienti provenienti da zone diverse del territorio senza che il personale ne fosse stato preventivamente informato”

La denuncia arriva da sei associazioni di volontari e medici a fronte della scelta da parte dell’Asp di Cosenza dell’Ospedale di Castrovillari come centro per la gestione dell’emergenza Coronavirus. “Una decisione affrettata, assunta senza prima intrattenere un legittimo confronto con gli operatori” lamentano i responsabili di Associazione famiglie disabili (Afd), Associazione medici cattolici (Amci) , Associazione volontari italiani sangue (Avis), Associazione volontari ospedalieri (Avo), Associazione amici del cuore e Associazione solidarietà e partecipazione in una lettera inviata al sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, al presidente della giunta regionale, al commissario per Piano di rientro, al direttore generale del dipartimento regionale Salute, al commissario straordinario dell’Asp di Cosenza e alla direzione medica del presidio ospedaliero di Castrovillari.

L’Asp – nel provvedimento a firma del Commissario straordinario del Policlinico “Mater Domini” di Catanzaro, nonché commissario straordinario ad interim della stessa Asp di Cosenza – in particolare ha anche disposto la riapertura dei ricoveri nella divisione di Broncopneumologia. “Ricoveri – fanno notare le sei associazioni – in precedenza interrotti per la gravissima carenza di dotazione di Personale medico (2 unità, comprensive del responsabile della divisione). Nello stesso “si prevedeva, per l’Ospedale di Castrovillari, un incremento di 38 posti letto, così ripartiti: 10 di Terapia Intensiva Generale e Anestesia; 14 Posti di Terapia Intensiva e sub-intensiva Respiratoria; 14 di Pneumologia.

“DECISIONE NON CONDIVISIBILI NE’ NEI TEMPI NE’ NELLE MODALITA'”

Veniva altresì individuato un medico esterno a cui era affidata la responsabilità delle strutture cui i nuovi 38 Posti Letto sarebbero afferiti (anche perché le Uu.Oo. di Broncopneumologia e Anestesia e Rianimazione sono ancora in attesa dei concorsi per i rispettivi direttori) e un altro medico, attualmente in pensione, cui veniva temporaneamente affidata una attività di endoscopia toracica. L’attività del Reparto di pneumologia rimaneva in carico allo scarso Personale già in servizio, con l’ausilio di turni aggiuntivi da parte dei Medici di Anestesia e Rianimazione (già, per altro, di per sé carenti…).

Nulla si diceva riguardo la gestione dei 14 posti letto di Terapia Intensiva e sub-intensiva, né sulla fornitura delle necessarie dotazioni di Dpi (Dispositivi di protezione individuali), di strumenti elettromedicali indispensabili per il supporto respiratorio di vario grado, nulla si diceva e si disponeva per integrare il personale sanitario, con i necessari ulteriori operatori forniti di competenze specifiche necessarie a garantire tutte le importanti e delicatissime funzioni legate all’assistenza di pazienti affetti (o sospetti tali) da Covid 19. Ci pare che la decisione assunta dal vertice aziendale, probabilmente dettata dalla concitazione e gravità del momento, non sia condivisibile, né nei tempi previsti, né nelle modalità, perché effettuata forse alla luce di una non approfondita conoscenza della situazione logistico-organizzativa dell’Ospedale di Castrovillari.

Il provvedimento ha portato ad un afflusso immediato e assai consistente di pazienti provenienti da zone diverse del territorio provinciale, ancor prima che il personale sanitario in servizio nei vari Reparti ne fosse stato preventivamente e totalmente informato. Tra l’altro sembra non siano state predisposte zone-filtro, a protezione dell’accesso all’area dei pazienti ricoverati. I percorsi di accesso in Ospedale e di movimento all’interno dello stesso, così come le aree di esecuzioni di esami necessari – come la TC- dei pazienti ricoverati a rischio Covid 19, pare non siano stati rigorosamente garantiti per evitare “incroci” con quelli degli altri pazienti.

Ed anche la tenda montata dalla Protezione Civile, nell’area antistante l’Ospedale, per essere dedicata al pre-triage dei pazienti potenzialmente affetti da Covid 19 sembrerebbe non sia ancora operativa, per mancanza di dotazioni strutturali e personale dedicato. Infine, pare, ancora che, allo stato, non siano ancora state fornite, né parrebbe sia preventivabile, con ragionevole certezza, una data per la fornitura (che non sembrerebbe tuttavia imminente), delle apparecchiature necessarie all’assistenza respiratoria intensiva e sub-intensiva dei pazienti di cui trattasi”.

