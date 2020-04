A Castrovillari e Scala Coeli due nuovi casi di coronavirus

Ad annunciarlo sono stati i sindaci dei rispettivi comuni. Entrambi si dicono certi che i malati non hanno avuto altri contatti3

Uno a Castrovillari e l’altro a Scala Coeli. Sono questi i due nuovi contagi da Covid-19 registratisi nella giornata di ieri. Sono due casi “protetti” perché maturati uno (quello di Castrovillari) in condizioni di isolamento e l’altro (quello di Scala Coeli) nel contesto familiare dove si era già verificato un caso di coronavirus.

Intanto il bollettino dell’Asp di Cosenza di ieri (leggi anche Covid-19, oggi solo due casi positivi in provincia e altro boom di guariti – LE GRAFICHE) parla di una netta inclinazione verso il basso della curva dei contagi effettivi presenti oggi sul territorio. E questo grazie alla crescita, quasi esponenziale, dei nuovi guariti.

Il nuovo caso a Castrovillari

Dunque, nella città del Pollino, sale a due il totale dei contagi dal coronavirus. L’ultimo risale appunto ad avanti ieri sera quando un tampone effettuato su un paziente ricoverato all’ospedale “Ferrari” è risultato positivo. Si tratta di un anziano che – come ha riferito il sindaco di Castrovillari Lo polito – è stato già trasferito a Cosenza. «Difficilmente può avere avuto contatti – precisa ancora il primo cittadino – con persone nella città, perché da dieci giorni in ospedale, stanza singola, e perché viveva solo in casa senza frequentazioni, come confermato anche dai vicini di casa». Ora, l’unica cosa che resta da verificare gli eventuali contatti che il signore ha maturato nell’ambiente ospedaliero castrovillarese. La direzione sanitaria sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso e ad ore dovrebbero essere eseguiti i tamponi sul personale medico ed infermieristico che è stato in contatto con l’uomo.

Il nuovo caso a Scala Coeli

Storia diversa, invece, per il caso emerso a Scala Coeli. Nella piccola realtà del basso Jonio cosentino oggi i casi di contagio salgono a 4 (3 se si considera la negativizzazione di uno deitamponi). «Abbiamo un signore – spiega il sindaco Matalone – che è in quarantena da diversi giorni perché la moglie era risultata positiva al virus. Ora però succede che la moglie si è negativizzata al tampone mentre il marito si è positivizzato». E questo di Scala Coeli potrebbbe essere, dal punto di vista medico, un caso interessante da seguire per capire le dinamiche del contagio. la buona notizia, almeno da quanto è dato sapere, è che entrambe i coniugi stanno bene e non hanno sintomi. A proposito, proprio ieri, a riguardo del caso di Scala Coeli il responsabile del dipartimento igiene e sanità pubblica dell’Asp di Cosenza per i distretti Jonio nord e Jonio sud, Martino Rizzo, aveva detto che «gli ambiti familiari e quelli ristretti (RSA) sono quelli dove è più difficile eradicare il virus, perché le misure di distanziamento sono meno rispettate. Questo spiega anche un nuovo caso a Scala Coeli, sviluppatosi nell’ambito familiare».

