Coronavirus, caso a Corigliano Rossano. Altri due nel cosentino

Coronavirus, si segnala il primo caso a Corigliano Rossano. La Santelli ufficializza la positività di questo e altri due tamponi nel cosentino

Si registra un primo caso di Coronavirus nella città di Corigliano Rossano. Si tratta di un 78enne attualmente ricoverato nell’Ospedale Compagna di Corigliano. L’uomo è arrivato in pronto soccorso con una forte polmonite che ha convinto il personale sanitario a voler indagare. Sottoposto a tampone nell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza, è risultato positivo. Si attende ora come da prassi la conferma da parte dell’Istituto Superiore per la Sanità.

Intanto la Governatrice Santelli ha comunicato gli esiti positivi dei tamponi effettuati su altri due cittadini originari di Mirto Crosia ma non più residenti nel paese jonico (e che nulla hanno a che fare con il caso paventato oggi, smentito ufficialmente dal dottor Straface a L’Eco dello Jonio).

Commenta

commenti