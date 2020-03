Coronavirus, anche a Cariati emanate disposizioni per esercizi pubblici

Rinviata a data da destinarsi anche la seduta in seconda convocazione del Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio comunale vicario di Cariati Francesco Cicciù comunica che – causa l’emergenza Coronavirus – la seduta in seconda convocazione del Consiglio Comunale prevista per venerdì 13 marzo è rinviata a data da destinarsi. La decisione, alla luce delle misure di cautela adottate, è scaturita a seguito della riunione dei capigruppo.

Esercizi pubblici e commerciali, disposizioni

Ai fini dell’applicazione delle misure di competenza dei titolari di esercizi pubblici come bar, ristoranti, pizzeria, rosticcerie e di attività commerciali, artigianali, del settore alimentare e non alimentare il Vicesindaco Ines Scalioti raccomanda agli stessi titolari a voler attenersi alle disposizioni ministeriali e regionale. Il mancato rispetto delle prescrizioni sarà denunciato e perseguito penalmente.

Sono sospese – si legge nell’avviso – le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

PER LE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE L’OBBLIGO DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA

Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, deve avvenire garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Inoltre, è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli predetti, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza ad uscire se non per lo stretto necessario e a non affollare market e negozi alimentari. Al momento – tranquillizza – non c’è alcun allarme rispetto ad un’eventuale carenza di beni di consumo di prima necessità, tali da doversi procurare scorte.

