Coronavirus, Cancelleri: «Trasformiamo emergenza in opportunità di sviluppo»

Per il viceministro ai Trasporti la “ricetta giusta” è il modello Genova: «Cantieri e nuove opere fondamentali per dare ossigeno al Paese»

Il modello Genova sarà l’esempio da seguire per aggredire e superare l’emergenza Coronavirus che sta imperversando in Italia. Lo ha detto ieri il capo del governo Giuseppe Conte e lo rilancia stamani anche il viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri.

«Apprendo dalle dichiarazioni rilasciate ieri sera dal presidente Conte – dice il numero due del dicastero di piazza Porta Pia – che il modello Genova, già proposto dal Movimento 5 Stelle in questi giorni, sarà adottato come risposta all’emergenza Coronavirus. Si tratta di un’ottima notizia – precisa Cancelleri – perché interventi come questo, dall’impatto immediato, sono ciò di cui abbiamo bisogno. Cantieri e realizzazione di opere sono fondamentali per dare ossigeno al nostro Paese, soprattutto in questa fase».

«Trasformiamo questa emergenza – conclude il viceministro – in una grande opportunità di lavoro e sviluppo!». La speranza è che in questa nuova ed auspicata campagna di investimenti, volta ad iniettare fiducia, vengano inserite anche le grandi opere che il territorio della Sibaritide e della Calabria del Nord Est attendono da sempre

