Coronavirus in Calabria, il bollettino: 129 contagi. 4 nuovi casi in Provincia di Cosenza

L’ultimo aggiornamento fornito dalla Regione sui contagi da Coronavirus registrati in Calabria al 18 marzo

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 1434 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 129 (+15 rispetto a ieri), quelle negative sono 1305.Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 10 in reparto; 3 in rianimazione; 13 in isolamento domiciliare

– Cosenza: 16 in reparto; 4 in rianimazione; 11 in isolamento domiciliare

– Reggio Calabria: 15 in reparto; 4 in rianimazione; 25 in isolamento domiciliare; 2 guariti; 1 deceduto

– Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare

-Crotone: 4 in reparto; 15 in isolamento domiciliare

I soggetti in quarantena volontaria sono 4996, così distribuiti:

– Cosenza: 1250

– Crotone: 327

– Catanzaro: 471

– Vibo Valentia: 587

– Reggio Calabria: 2361

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 8908.

