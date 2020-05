Coronavirus, cala il numero dei malati, meno 2.809 in 24 ore. Le vittime sono 195

Buono il dato delle guarigioni: in 24 ore sono state dimesse 3.502 persone, e il trend degli ultimi giorni è in crescita

Il bollettino diramato come ogni giorno dalla Protezione civile registra per oggi, 13 maggio, un incremento limitato di nuovi contagi da Coronavirus. Il dato relativo alle nuove vittime registrate in un giorno però aumenta rispetto a quello degli ultimi giorni: sono 195, infatti, le morti registrate in 24 ore (ieri erano 172). Il totale delle vittime in Italia è ormai di 31.106 persone dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia di Covid-19. Nei prossimi giorni si dovrebbero cominciare a vedere l’effetto dell’allentamento delle restrizioni del lockdown.

Diminuisce, ed è un trend che si conferma, il dato delle persone “attualmente positive” al Coronavirus. La serie con il segno meno davanti è cominciata ormai undici giorni fa, quando si è registrato un calo di –3.106 malati di Covid-19. A sei giorni fa risale il decremento record di -6.939 pazienti. Ieri la diminuzione in 24 ore degli attualmente positivi è stata pari a -1.222 pazienti mentre nelle ultime 24 ore il dato relativo sale di nuovo a –2809. Cifra che segna un ribasso visibile nel totale degli attualmente positivi al virus fino a 78.457 (ieri erano in totale 81.266).

I casi totali di persone colpite dal Coronavirus sono arrivati a quota 222.104 dall’inizio del monitoraggio della pandemia nel nostro paese. Ieri erano 221.216: l’incremento è di +888 casi in un giorno (ieri il dato era di +1.402). Sono stati effettuati 61.973 tamponi in 24 ore (ieri il dato era di 67.033 test in un giorno): il totale dei test è dunque arrivato a quota 2.735.628 (ieri era di 2.673.655), per un totale di casi testati di 1.778.952 (ieri erano 1.741.903). Si registra quindi un ottimo rapporto tamponi casi: su 61973 tamponi fatti, i casi sono 888 il che vuol dire uno ogni 70: i positivi sono ‘1,4% sui tamponi fatti: una percentuale molto bassa.

E ancora un dato significativo: quello delle persone guarite nelle ultime 24 ore: 3.502 pazienti. Ieri erano 2.452, due giorni fa 1.401. Il totale degli italiani monitorati che risultano quindi guariti da Covid-19 è a oggi di 112.541 persone. E calano ancora anche i ricoveri: i pazienti in ospedale sono al momento 12.172 (ieri erano 12.865). Di questi 893 sono in terapia intensiva (ieri erano 952, due giorni fa per la prima volta il dato è sceso sotto i mille pazienti). In calo anche le persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia in questo momento sono 65.392 (ieri erano 67.449).

