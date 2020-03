Coronavirus: a Bocchigliero salgono a 22 i contagi. È piena emergenza

Sono tutti ospiti e operatori sanitari della Rsa “Santa Maria”. È quanto ha fatto sapere il sindaco Alfonso Benevento.

Salgono a 22 i contagi nella residenza sanitaria per anziani “Santa Maria” di Bocchigliero. Stamattina sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati sui degenti della struttura che restituiscono un quadro preoccupante. A darne informazione è lo stesso sindaco di Bocchigliero, Alfonso Benevento, attraverso una comunicazione trasmessa ai cittadini.

«Nei giorni scorsi – scrive il primo cittadino – sono stati effettuati i tamponi agli ospiti della Rsa “Santa Maria” e mi hanno appena comunicato che tredici risultano positivi al Covid-19. Sono in stretto contatto con l’Asp che sta predisponendo tutte le procedure per presidiare la struttura al fine di salvaguardare la salute degli ospiti risultati negativi, curare adeguatamente quelli che sono positivi e tutelare in ogni forma e modo possibile gli operatori sanitari della struttura stessa. Un dato positivo – conclude il sindaco Benevento – sono le condizioni di salute di tutti gli ospiti che, al momento, risultano buone».

I nuovi casi sarebbero tutti anziani residenti della struttura ai quali si aggiungono i quattro anziani già risultati positivi e i cinque operatori sanitari. Da quanto se ne sa, al momento, solo il “paziente 1”, un ultraottantenne, è ricoverato nell’ospedale hub di Cosenza e le sue condizioni sono stazionarie.

