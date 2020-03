Coronavirus, a Bocchigliero altri due casi positivi e 8 persone in quarantena

Il sindaco Alfonso Benvenuto conferma i nuovi casi. Mentre si attende l’esito di altri sei tamponi

È in condizioni stabili l’anziano ultraottantenne divenuto il paziente 1 di Bocchigliero. L’uomo è ricoverato da venerdì scorso all’Annunziata di Cosenza dopo aver contratto il Covid-19 nella struttura di riposto “Santa Maria” che opera nella cittadina della Sila greca. A confermarlo è lo stesso primo cittadino Alfonso Benvenuto che in queste ore sta gestendo una situazione altamente critica.

Perché all’indomani della positività al nuovo coronavirus, emersa sull’anziano degente in struttura, sono scattati tutti i protocolli di sicurezza per evitare che il contagio potesse espandersi. E pertanto, l’Asp di Cosenza ha autorizzato i tamponi per tutti i dipendenti della struttura (perlopiù personale sanitario). Tamponi che oggi hanno dato esito positivo su due di loro: entrambi residenti a Bocchigliero. A questo punto sono scattate subito le contromisure del primo cittadino che ha emesso 8 ordinanze di isolamento domiciliare verso i due operatori risultati positivi e verso le persone con le quali erano venuti in contatto.

Inoltre, c’è da attendere l’esito dei tamponi di altri tre dipendenti della struttura residenziale e per altrettanti degenti che accusano sintomi riconducibili al Covid-19

