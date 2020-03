Corigliano Rossano, le istituzioni cittadine destinino i loro emolumenti per l’emergenza Coronavirus

Il movimento di Corigliano Rossano Avanguardia Libera intende promuovere ogni serie di iniziativa volta alla solidarietà

Emergenza Coronavirus, il movimento di Corigliano Rossano Avanguardia Libera da sempre vicina ed attenta ai bisogni della gente in specie dei più deboli degli anziani e dei malati, intende attivarsi nell’immediato promuovendo ogni serie di iniziativa volta alla solidarietà. “Nulla di quello che accade all’uomo deve risultarci estraneo”, così Papa Giovanni XXIII da tutti ricordato come il Papa Buono esordiva in un suo celebre intervento pubblico molti anni or sono, mai come adesso questa frase dovrebbe riecheggiare nel nostro animo e spingerci a fare di più, al di là dei soliti proclami, specie per gli operatori della Politica i quali devono dare il giusto esempio alla popolazione già fin troppo provata dalla paura e dalle ristrettezze economiche che, con essa, purtroppo si accompagna specie per le categorie produttive ad oggi più provate come i lavoratori autonomi associati nelle varie forme: commercianti, ambulanti, professionisti etc..

E’ necessari potenziare la macchina sanitaria così abbisognevole di sostegno ed interventi troppo spesso in passato negati da chi avrebbe potuto e non ha fatto abbastanza. E per questo che abbiamo raccolto con favore quanto dichiarato dal Sindaco Stasi nell’ultimo video messaggio in ordine temporale quello per intenderci pubblicato il 22\03 in cui lo stesso ha annunciato ai cittadini l’acquisto di una ambulanza ed all’uopo ha invitato gli stessi a fare delle donazioni su un conto corrente della protezione civile. Su tale specifico punto, tuttavia riteniamo che non si possano chiedere nuovi sacrifici ai cittadini, oberati del peso anche economico di questa tragedia sanitaria per la quale, attendiamo a breve anche delle risposte dall’esecutivo locale circa le misure economiche urgenti che si intenderà intraprendere con necessaria esenzioni delle fasce più esposte dai numerosi balzelli locali come IMU, TARES etc., se in primis questi non vengono fatti da chi ha responsabilità politiche a tutti i livelli.

LA POLITICA NON PUO’ VOLGERE LO SGUARDO DALL’ALTRA PARTE

E su queste ragioni che il Gruppo di Avanguardia Libera ha deliberato di destinare tutti gli emolumenti del Tesseramento interno dei Soci, nonché gli emolumenti comunali dell’anno solare 2020, che verranno percepiti dal nostro futuro consigliere, alla causa.

Sul punto, ovviamente Invitiamo e stimoliamo a fare la stessa cosa al Sindaco, all’Amministrazione tutta, alle altre forze politiche di maggioranza ed opposizione oltre a chiunque svolga ruoli di responsabilità politica sul territorio; la politica non può volgere lo sguardo dall’altra parte, non può restare indifferente perché come diceva Madre Teresa di Calcutta: “Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano”.

Commenta

commenti