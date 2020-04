Coronavirus, attivato piano di intervento per l’assistenza ai disabili da parte dell’Anffas Onlus Corigliano

Fra gli obiettivi del piano favorire il miglior adattamento a una situazione nuova e causa di preoccupazione

Riconoscendo le inevitabili criticità che l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ha comportato anche e soprattutto per le persone con disabilità e le loro famiglie, il centro associativo di Anffas Corigliano – la cui attività è naturalmente sospesa – ha previsto un piano di interventi a supporto dei propri assistiti. “In un contesto di isolamento forzato come questo, principalmente in un’ottica di prevenzione, è fondamentale riconoscere i pericoli per la persona derivanti da isolamento, senso di abbandono, non comprensione delle nuove regole sociali imposte così repentinamente, emersione di comportamenti problema auto ed etero lesivi, peggioramento della condizione fisica e, dunque, di un generale peggioramento della qualità di vita delle persone con disabilità.

Il piano di interventi attivato si pone gli obiettivi di:

Favorire il miglior adattamento ad una situazione nuova e causa di preoccupazione;

Prevenire l’emersione o l’aggravarsi di comportamenti problema;

Prevenire gli aspetti negativi dell’isolamento sociale;

Favorire una gestione positiva della situazione nei caregiver

con una serie di attività che prevedono

Frequenti momenti di incontro attraverso l’utilizzo di software per videochiamate di gruppo;

creazione di documenti informativi in linguaggio facile da leggere per comprendere la situazione in atto;

supporto genitoriale online;

Video tutorial realizzati dagli operatori per attività manuali e comunicazione efficace.

Inoltre, sul sito www.anffascorigliano.it e www.anffas.net è possibile consultare materiale informativo utile ad affrontare questa difficile emergenza.

Purtroppo le persone con disabilità e le loro famiglie, esposte a maggiori rischi sanitari e sociali, vivono questi momenti e le incertezze per il futuro con forte senso di preoccupazione ed ansia. I servizi spesso già di difficile fruizione o inesistenti, i sostegni già insufficienti, lo stato di povertà e il rischio di impoverimento che spesso accompagnano la disabilità sono condizioni su cui chiediamo un immediato intervento politico, organizzativo, finanziario affinchè nessuno venga lasciato solo.

Commenta

commenti