Coronavirus, quanto sopravvive davvero su asfalto, scarpe e vestiti?

Un audio con indicazioni e “suggerimenti” sta facendo il giro delle chat di tutta Italia

Dall’insorgere dell’epidemia del temibilissimo Coronavirus in Italia ne abbiamo davvero sentite di cotte e di crude, in particolare con l’acuirsi della sua diffusione e il continuo fioccare di fake news dal sapore sensazionalistico. Su Whatsapp, in questo senso, di comunicazioni allarmistiche e infondate ne abbiamo lette e “sentite” a iosa. L’ultima, in ordine di tempo, veicolata dal fantomatico messaggio vocale di un’infermiera pronta ad assicurarci che il virus Covid-19 può sopravvivere sull’asfalto ben 9 giorni. Si è forse dato un po’ troppo libero sfogo all’immaginazione?

A questo proposito l’Adnkronos Salute ha proposto l’audio al virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che spiega: “E’ un fake. E’ vero, il virus può sopravvivere qualche giorno, ma con una carica virale irrisoria”. “La sporcizia, ovvero il substrato organico, può in qualche modo facilitare la sopravvivenza del microrganismo, ma è davvero irrisoria la quota che può essere portata dalle scarpe”, aggiunge il virologo. Inoltre, come ha ricordato Brusaferro (presidente dell’Istituto superiore di sanità in conferenza alla Protezione Civile), questi virus sopravvivono sulle superfici “laddove non vengano esposti a disinfezione ma anche a elementi come sole, pioggia, intemperie – indumenti compresi”. Parola d’ordine, ancora una volta, igiene accurata delle mani e sanificazione degli ambiente. Anche Walter Ricciardi, dell’Oms ha dichiarato che “lasciare fuori casa scarpe e vestiti è una buona norma igienica, bisogna sempre ‘disinnescare’ oggetti e vestiti per chi va a contatto con ambienti potenzialmente contaminati e poi lavarsi accurantamente le mani”. Anche per questo, ha sottolineato l’esperto “La pratica della disinfezione di strade e superfici è molto importante, così come è necessario mantenere le distanze e lavarsi spesso le mani”.

E semmai ci fosse necessità di ulteriori conferme, ecco che in aiuto ci arriva la ricerca scientifica, l’unica fonte davvero attendibile. Secondo uno studio effettuato in laboratorio da un gruppo di ricerca coordinato dai National Institutes of Health (Nih) americani con la partecipazione dell’Università di Princeton e dell’Università della California il Covid-19 è in grado di persistere fino a 4 ore sul rame, fino a 24 ore sul cartone e fino a 72 ore su plastica e acciaio.

Commenta

commenti