Coronavirus, apprensione a Bocchigliero per possibile “focolaio” nella residenza anziani

Il sindaco della cittadina della Sila Greca intervistato dal Tg3 ha confermato la presenza di altri tre casi sospetti nella struttura

Sono ore di apprensione a Bocchigliero, nella casa per anziani “Santa Maria”. Dopo che uno dei degenti, un ultraottantenne originario di Corigliano-Rossano, era risultato positivo al tampone del Covid-19 (leggi la notizia Coronavirus: isolata la casa di riposo di Bocchigliero. Nei giorni scorsi un caso a Scala Coeli) ora si teme che all’interno della struttura, che il sindaco della cittadina della Sila Greca ha provveduto a blindare con apposita ordinanza, possa divampare un focolaio di contagi. Pare infatti, da quanto riferito dallo stesso primo cittadino al Tg3 nell’edizione delle 14, che all’interno della struttura ci siano altri tre casi sospetti, sempre anziani, che però in questi giorni non hanno avuto contatti con l’esterno.

Nel frattempo, l’Asp ha predisposto il tampone su tutti e 15 gli operatori sanitari della struttura, che rimangono anche loro in quarantena all’interno della casa di riposo. Si sospetta, infatti, che il primo contagio possa essere giunto proprio da qualcuno del personale medico e paramedico che lavora nella residenza. Anche se, come precisato dallo stesso sindaco di Bocchigliero, tutti fino ad oggi avrebbero lavorato con i dispositivi di sicurezza. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

