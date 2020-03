Coronavirus, altro falso allarme stamattina a Corigliano-Rossano

Un 37enne campano era stato trasferito a Cosenza per la consulenza infettivologica che ha dato esito negativo: non ha il coronavirus

«Sta bene e i suoi sono solo i sintomi di una bronchite» Sono le parole del direttore del Pronto soccorso di Corigliano-Rossano, Natale Straface, che stamani ha trattato un altro “caso sospetto” di Coronavirus, inviato per premura all’ospedale hub di Cosenza per le verifiche del caso. «Così come era avvenuto qualche giorno fa per un ventenne – spiega il primario del Pronto soccorso – anche stamattina abbiamo utilizzato la stessa profilassi per un paziente campano che accusava accentuati sintomi influenzali alle vie respiratorie. Abbiamo attivato le procedure e lo abbiamo mandato all’Annunziata dove i colleghi del reparto di malattie infettive hanno subito provveduto ad esaminare il caso».

All’esito dell’esame l’uomo non sarebbe risultato positivo al Coronavirus bensì avrebbe una forma di bronchite e pertanto è stato rimandato a casa. Scongiurato, dunque, l’ennesimo allarme.

Intanto la Calabria rimane – tra le regioni “contagiate” – quella con il minor tasso di attecchimento del virus: al momento c’è solo un caso ufficiale e conclamato, quello del 69enne di Cetraro e sono stati effettuati in tutto 39 tamponi

