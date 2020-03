Coronavirus, 919 morti in un giorno: mai così tanti. 4401 casi positivi in più, 589 i guariti

Lieve calo nei casi positivi in più: 4401 contro i 4492 di ieri

Sono numeri drammatici quelli che arrivano dalla conferenza stampa della Protezione civile di oggi: mai così tanti morti in un giorno. Lieve calo dei casi positivi in più: 4.401 contro i 4.492 di ieri, 26 marzo. A fare il punto sulla situazione in Italia il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. Secondo il nuovo bilancio, sono 919 le nuove vittime che portano il totale a 9.134. Il numero delle persone attualmente positive in Italia sale a 66.414 pazienti.

Complessivamente sono state colpite dal virus 86.498 persone in Italia, 5.959 persone in più rispetto a ieri, quando i casi totali erano 80.539. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 589 pazienti, per un totale di 10.950. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 26.029, di cui 3.732 in terapia intensiva. 36.653 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.

Fonte: Open

