Coronavirus, 50mila mascherine destinate all’Asp di Cosenza dirottate al Nord

L’ira del Commissario dell’Asp di Cosenza che scrive al Governo

L’emergenza sanitaria in atto legata alla diffusione del Coronavirus ha reso le mascherine – così come altri dispositivi medico-sanitari – beni rari e preziosi. Al punto tale che a lamentarne la penuria è lo stesso personale medico, quotidianamente alle prese con scarse forniture e l’ormai prossimo termine delle scorte. Una circostanza che ha reso necessario l’attivarsi perfino della rete del volontariato, con migliaia di imprese riconvertitesi alla produzione di camici, guanti e appunto mascherine, senza contare l’apporto di centinaia di comuni cittadini armati di ago e filo.

Una premessa che rende ancora più avvilente la notizia – comunicata dallo stesso Commissario dell’Asp di Cosenza Giuseppe Zuccatelli – di una vera e propria deviazione verso il Nord Italia di 50mila mascherine che l’Azienda sanitaria cosentina aveva ordinato da un’azienda campana.

“Le mascherine – spiega Zuccatelli – sono state “sequestrate” alla fonte, in una fabbrica di Napoli alla quale le avevamo ordinate. Mi dicono che per il dramma della Lombardia stanno facendo così anche con le attrezzature, ventilatori, respiratori, con altri dispositivi, ma io non l’accetto. Ho coinvolto il ministero della Salute e la Protezione civile nazionale: ho scritto in modo molto civile e molto pacato ma ho detto che queste cose non si fanno. Ormai questo sistema di requisire alla fonte è un sistema diffuso, ma adesso sta diventando davvero un problema. Spero si riesca a trovare un equilibrio perché anche noi assistiamo i malati, abbiamo anche noi il problema di proteggere i nostri operatori: se si ammalano, poi con chi assistiamo i nostri malati? Purtroppo è una situazione difficilissima: siamo ovviamente pronti ad aiutare tutti, e proprio qualche ora fa abbiamo ricoverato a Catanzaro due pazienti del Nord, e se dimostriamo di essere generosi, poi non possiamo essere trattati così. Adesso stiamo cercando di trovare piccole quantità in giro per tamponare, ma è evidente che così non si può andare avanti, con questo che sembra un “mercato nero” dei tempi di guerra”.

Fonte: Corriere della Calabria

