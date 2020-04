Coronavirus, in 24 ore 2.886 nuovi contagi: continua il lieve calo. I decessi salgono a quota 15.362 (+681)

Bollettino nazionale fornito dal Commissario per l’emergenza Coronavirus Borrelli sui contagi, i decessi e le guarigioni registrate in Italia al 4 aprile

«Bisognerà convivere con il Coronavirus e con il distanziamento sociale fino a che non verrà messo a punto il vaccino», questo lo scenario dipinto dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri alla fine di una settimana in cui si è registrata una stabilizzazione nel numero delle vittime e un lieve rallentamento nel numero dei nuovi positivi. Anche oggi l’ultimo bollettino della Protezione civile conferma l’andamento degli ultimi giorni. Nell’appuntamento quotidiano con il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, i nuovi numeri parlano di 681 nuove vittime, il totale dei pazienti morti è dunque di 15.362. Nel frattempo, il numero dei positivi totali sale a 88.274 pazienti, con 2.886 nuovi casi confermati.

Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 1.238 pazienti, per un totale di 20.996. A questo punto, complessivamente sono 124.632 le persone colpite dal Covid-19 in Italia da inizio epidemia. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 29.010, di cui 3.994 in terapia intensiva. 55.270 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia. Nel bollettino di ieri, 3 aprile, risultavano 85.388 positivi al virus, per un totale di 119.827 persone colpite in tutta Italia.

Fonte: Open

