Corigliano Volley: tutto fatto per l’arrivo di Matteo Ritacco

La società comunica di aver raggiunto l’accordo, per la stagione ormai alle porte, con il posto 4 Matteo Ritacco

Il Coriglianese doc, sarà di nuovo in forza nella nostra squadra, Matteo ha sposato con entusiasmo questo nuovo corso agonistico. Dopo aver disputato, con ottimi risultati e rendimento costante, diversi campionati di livello in Puglia, il giocatore sarà di nuovo in campo nel palasport che lo vide esordire in A2 nella stagione 14/15.

Le parole del pallavolista cresciuto in gioventù con la maglia rossonera addosso: «La scorsa stagione ho avuto la possibilità di allenarmi con atleti di buon livello in un Campionato di serie A molto difficile. E’ stata un’ottima esperienza che mi ha dato modo di capire che la società Corigliano Volley oltre ad essere molto ben strutturata ed organizzata tiene molto agli atleti che sono cresciuti nel proprio settore giovanile. Non è stato facile per me decidere di restare a Corigliano in un Campionato di serie C ma la differenza l’ha fatta la voglia di riscatto di tutti ed il progetto di un nuovo corso della Società in un momento di totale incertezza dettata dalla pandemia. Sono convinto che tutti insieme faremo grandi cose. La professionalità, il lavoro e la responsabilità sono ottime basi sulle quali ripartire».

Intanto proseguono a buon ritmo tutte le attività legate all’inizio del campionato della prima squadra ed allo svolgimento regolare del settore giovanile. Il tutto ovviamente attenendosi alla lettera al protocollo predisposto dalle autorità competenti. Si guarda avanti con entusiasmo e fiducia, salvaguardando al massimo salute e divertimento dei nostri atleti.

