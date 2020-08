A Corigliano si inaugura spazio psico-educativo nel centro storico

La Novellis ha sottolineato con il Sindaco Flavio Stasi la valenza di iniziative come questa

L’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis fa sapere che domani, giovedì 6, alle ore 11, sarà inaugurato lo spazio psico-educativo POLARIS nel complesso monumentale della Riforma di largo Vincenzo Valente, nel centro storico di Corigliano. Un luogo dove accogliere i nuclei presi in carico dal PON Inclusione e dal Servizio Sociale; dove manifestare la disponibilità e l’interesse verso l’altro. La Novellis ha sottolineato con il Sindaco Flavio Stasi la valenza di iniziative come questa che contribuiscono a rafforzare l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel dare risposte alle necessità e alle esigenze della comunità e in particolare delle fasce più vulnerabili, come quella dei giovani. È un tassello che si aggiunge – continua – al percorso di inclusione che siamo impegnati a sostenere ed incentivare.

Lo Spazio Psico-Educativo è stato donato dall’équipe multidisciplinare PON INCLUSIONE ambito territoriale Corigliano. È uno spazio fruibile dall’équipe e dagli assistenti sociali che necessitino di un’area protetta per i loro colloqui.

