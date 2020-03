Corigliano Rossano, in vista della siccità estiva verranno realizzato 6 nuovi pozzi

Stagione estiva alle porte e carenza idrica, il Comune programma la realizzazione di nuovi pozzi a Boscarello, nelle contrade Pennino, Petraro, Thurio, Pirro Malena e in via Vieste, a Schiavonea. Obiettivo: fronteggiare l’emergenza, limitare i disagi e scongiurare gravissimi inconvenienti di natura igienico-sanitaria.

È quanto contenuto nell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco Flavio Stasi che oltre alla trivellazione di nuovi pozzi per l’approvvigionamento idrico, prevede la ricognizione, la riqualificazione e l’ottimizzazione di reti e sorgenti, con particolare riferimento alle località montane, per assicurare l’adduzione di una ulteriore quantità di acqua.

«Sono state già individuate – si legge – aree di proprietà comunale con presenza di falde acquifere sufficienti per la realizzazione di nuovi pozzi e per la riqualificazione di altri esistenti. La grave situazione di criticità idrica – continua l’ordinanza – non consente allo stato attuale di poter sopportare la drammatica condizione di riduzione della fornitura di acqua. Saranno emanate ulteriori ordinanze finalizzate a ridurre ogni forma e fonte di spreco rispetto all’utilizzo dell’acqua, tra le quali ad esempio l’innaffiamento di orti e giardini ed altre pratiche di uso anomalo e scorretto della risorsa idrica».

Commenta

commenti