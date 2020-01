Jole Santelli, candidata del centrodestra per la presidenza della regione Calabria, incontrerà, venerdì 17 gennaio alle 19.30, la cittadinanza di Corigliano Rossano in Piazza Salotto. La forzista sarà affiancata dall’ex sindaco di Corigliano, e candidata alle regionali, Pasqualina Straface. Ad annunciare l’evento proprio quest’ultima con lo slogan “una rivoluzione in rosa per cambiare la Calabria”.

