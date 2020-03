Corigliano Rossano, urgente ordinanza del sindaco: quarantena per chi rientra dal nord e obbligo per le autolinee di comunicare gli elenchi passeggeri

Lotta al Coronavirus, è stata emanata poco fa una nuova e urgente ordinanza da parte del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi destinata a regolamentare i rientri in città dei concittadini provenienti dalle regioni settentrionali. Nella determinazione si invita chiunque rientri o abbia fatto rientro dalle zone ad alto rischio negli ultimi 14 giorni non solo di comunicarlo alle autorità competenti, ma anche di porre se stesso e i propri familiari e contatti ristretti in stato di quarantena domiciliare volontaria.

Fra le indicazioni, segnaliamo anche l’obbligo per tutte le società di autolinee non solo di comunicare le disposizioni dell’ordinanza ai passeggeri, ma anche di comunicare tassativamente l’elenco di tutti i viaggiatori.

Saranno anche sospese sul territorio comunale tutte le manifestazioni, gli spettacoli, le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e assimilati.

