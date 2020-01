Corigliano Rossano: uomo salvato dai Carabinieri dopo aver inalato solventi

DI MARTINA CARUSO

Il titolare di una lavanderia inala solvente e perde i sensi. I militari della Stazione di Rossano nel corso delle consuete operazioni di controllo, salvano l’uomo.

In un orario in cui normalmente le attività commerciali rimangono chiuse al pubblico, le luci di una lavanderia dello scalo di Rossano, rimangono accese. I Carabinieri, sospettosi della situazione anomala, decidono di verificarne le motivazioni.

Dopo aver effettuato i controlli esterni alla struttura, provano ad entrare, ma la porta era chiusa a chiave. Invane sono state anche le telefonate al titolare della lavanderia.

L’uomo non si vedeva da qualche ora ormai nei pressi del proprio esercizio, come affermano i commercianti limitrofi, perciò i militari forzano la porta ed entrano: vi era un odore fortissimo di solvente, “perclorato” nello specifico, e un soggetto steso a terra, privo di sensi e con evidenti segni sul corpo di difficoltà respiratorie, nel retrobottega.

Il quarantaquattrenne venne portato fuori dalla lavanderia, allertando i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’ambiente.

L’attività è ora posta sotto sequestro per permettere gli accertamenti sulle cause dell’evento e il titolare dell’esercizio è in prognosi riservata, fuori pericolo di vita, nell’Ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano.

Commenta

commenti