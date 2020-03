Corigliano Rossano: un arresto nell’ambito dei servizi Covid-19

Continuano senza sosta i controlli nell’ambito dei servizi Covid-19 posti in essere dal locale Distaccamento di Corigliano-Rossano, volutamente incrementati dal neo Comandante provinciale Vice Questore Ciocca Pasquale e coordinati dal suo vice il Commissario Matalone Giovanni anch’egli promosso ed assegnato a nuovo incarico ed al quale vanno i nostri auguri, in occasione dell’emergenza sanitaria nazionale.

Un’attività quella degli uomini della Polizia Stradale di Corigliano-Rossano che non ha tardato a sortire risultati, difatti nei giorni scorsi numerosi sono stati i controlli in ossequio al nuovo decreto legge “Covid-19” e che hanno portato nella giornata di Domenica alla chiusura di un esercizio commerciale “bar tabacchi” ubicato lungo la SS 106.

Contrariamente a quanto disposto dal D.L. era aperto al pubblico e davanti al quale gli uomini della specialità avevano modo di riscontrare un assembramento di più persone, tutte sanzionate per il disposto d.l. 19/2020. Per quanto riguarda ieri lungo la SS106 nel Comune di Corigliano-Rossano veniva tratta in arresto F.S.G. classe 87 di nazionalità Rumena e già nota alle Forze di Polizia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto all’atto del controllo da parte degli uomini del locale Distaccamento ed alla richiesta dei documenti e del modulo di autodichiarazione comprovante le note esigenze atte a giustificare l’allontanamento dalla propria dimora, si dava alla fuga con l’intento di eludere il controllo di Polizia

Commenta

commenti