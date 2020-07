Corigliano Rossano: trentanovenne arrestato per spaccio

Personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, Squadra di Polizia Giudiziaria, traeva in arresto S. A. di anni 39, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto avveniva in località Schiavonea e richiedeva alcuni giorni di osservazione, controlli con apparecchiature tecnologicamente avanzate e pedinamenti.

Dopo aver documentato la cessione della sostanza stupefacente, il personale della Polizia di Stato procedeva ad effettuare una perquisizione locale ove rinveniva ed opportunamente sequestrava circa 25,00 grammi di “marjuana”, celati all’interno di un tombino posto sulla pubblica via e grammi circa 2,00 gr. di “cocaina”, già suddivisa in cinque dosi.

L’arrestato, dopo le formalita’ di rito, veniva sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione del P.M. di turno.

